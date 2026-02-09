A fábrica de fake news comandada pela oposição em Rosário está funcionando a todo vapor!

Em Rosário, tem gente que não aceitou até hoje o resultado das urnas. Derrotada nas eleições, a oposição resolveu ocupar o tempo livre de um jeito já conhecido: espalhando boatos, as fakes news nas redes sociais. Agora, o palco é digital e o comando vem direto do celular do ex-prefeito, que trocou o gabinete por blogs e perfis anônimos — entre eles o já conhecido “Fala Rosário” e o Rosário Informa também tem o dedo dele.
O método é velho, mas segue em uso. Primeiro, soltam a informação falsa, espalhando que o Rosário Folia teria pulseiras, cercas e acesso restrito. A mentira corre solta, gera confusão e tenta criar clima de revolta. Só depois disso a Prefeitura precisa entrar em cena e publicar nota oficial pra esclarecer o óbvio: a festa é aberta ao povo, sempre foi e sempre será.
Sem cargo, sem mandato e sem discurso novo, o grupo aposta no “quanto pior, melhor”. Se não dá pra governar, a ideia é tumultuar. Se não venceu no voto, tenta vencer no boato. É a política do desespero, agora travestida de blog.
Mas em Rosário o povo já aprendeu a separar fato de fake. A mentira pode até circular rápido, mas a verdade chega — e fica. A oposição perdeu a eleição e, pelo visto, segue perdida também na narrativa.
