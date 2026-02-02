Partida de futebol termina em tragédia: adolescente de 17 anos morre após ataque fulminante em Icatu

A cidade de Icatu foi tomada por tristeza na tarde deste domingo (01) após a morte do jovem Gustavo, de 17 anos, vítima de um ataque fulminante enquanto participava de uma partida de futebol em uma quadra do município.
De acordo com informações de familiares e pessoas que estavam no local, o adolescente jogava normalmente quando passou mal de forma súbita e caiu no chão. O estado de saúde se agravou rapidamente e, apesar da mobilização imediata, Gustavo não resistiu e morreu ainda no local.
Muito querido na comunidade, Gustavo era atuante na Igreja Católica, onde era reconhecido pela fé, dedicação e convivência harmoniosa com todos. Recentemente, ele havia concluído um curso de Refrigeração e Climatização, oferecido pela Prefeitura de Icatu, e nutria expectativas de iniciar sua trajetória profissional.
A notícia causou forte comoção entre familiares, amigos, colegas do esporte e membros da igreja, que destacam o jovem como alguém cheio de sonhos, esperança e vontade de vencer.
Nas redes sociais e em encontros na comunidade, multiplicam-se as homenagens e pedidos de oração. A partida precoce de Gustavo deixa um sentimento profundo de dor e um vazio difícil de ser preenchido na cidade de Icatu.
