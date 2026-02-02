Quando Rosário volta a acreditar: seleção faz história e chega pela primeira vez à final da Copa Maranhão

Rosário, é hora de lembrar quem nós somos.
É hora de levantar a cabeça, vestir a camisa e voltar a acreditar.
Pela primeira vez na história, a Seleção de Rosário está na final da Copa Maranhão. Não é só um jogo.
É o resultado de luta, suor, sacrifício e amor por essa terra que sempre respirou futebol.
Disseram que o futebol rosariense tinha acabado.
Disseram que não dava mais.
Mas esses guerreiros provaram o contrário dentro de campo.
Agora, mais do que nunca, eles precisam de você.
Da arquibancada cheia, do grito preso na garganta, do orgulho estampado no rosto.
Rosário chegou onde nunca tinha chegado.
E só faz sentido se for com o povo junto.
É final. É história. É Rosário.
Vamos juntos empurrar essa seleção rumo ao título!
Por Jerffeson de Jesus
