Mudança histórica no exame da CNH: fim da baliza tradicional, carros automáticos liberados e regras mais flexíveis

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) publicou, neste domingo (1º), o novo Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, que traz mudanças importantes no exame prático para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em todo o país.
A principal alteração é o fim da baliza como etapa autônoma e eliminatória da prova. Com as novas regras, a manobra deixa de ser realizada em circuito fechado e passa a ser avaliada como um estacionamento comum, ao final do percurso em via pública.
Segundo a Senatran, o objetivo é tornar a avaliação mais próxima da condução real, priorizando a segurança no trânsito. O foco do exame passa a ser a condução em via pública, a leitura do tráfego, a tomada de decisões e a convivência com pedestres, ciclistas e outros veículos.
O sistema de avaliação também foi reformulado. Antes, determinadas falhas, como deixar o veículo “morrer”, podiam resultar em reprovação imediata. A partir de agora, o candidato será avaliado exclusivamente com base nas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
O novo modelo adota um sistema de pontuação, com limite máximo de dez pontos. As infrações cometidas durante o trajeto recebem pesos conforme a gravidade da falta: leve, média, grave ou gravíssima.
O manual ainda oficializa a permissão para a realização da prova prática em veículos com câmbio automático, desde que estejam de acordo com a legislação vigente.
As diretrizes passam a ser obrigatórias para todos os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans). O descumprimento pode acarretar sanções administrativas e, em casos extremos, intervenção do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
De acordo com o governo federal, a reformulação busca formar condutores mais preparados para as situações reais do trânsito brasileiro, além de tornar o processo de habilitação menos burocrático e mais alinhado à segurança viária.
Oficialmente o Dentran do Maranhão ainda não se manifestou quando irá adotar a medida.
