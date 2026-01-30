Rosário: “Sem votos, sem cargo e com muito tempo livre: ex-prefeito ataca como blogueiro!!!

Depois de perder as eleições e encerrar um mandato que ficou
marcado, por polêmicas, denúncias e processos na Justiça, o ex-prefeito Calvet
Filho, vulgo Pinóquio, parece ter encontrado uma nova vocação: blogueiro
político em tempo integral.
Longe da caneta que assinava decretos, mas bem perto do
celular, Calvet agora ocupa as horas vagas fazendo aquilo que sempre gostou:
opinar sobre tudo, atacar adversários e tentar reescrever a própria história —
desta vez por meio do blog “Fala Rosário” e "Rosário Sem Censura", curiosamente administrado, segundo
comentários recorrentes na cidade, do próprio telefone do ex-degestor.
A cena chama atenção: o mesmo personagem que passou anos
sendo alvo de críticas por uma gestão associada a escândalos, falcatruas e
investigações, hoje posa de fiscal da moral, analista político e guardião da
verdade rosariense. Um verdadeiro milagre da reinvenção política — daqueles que
só a internet proporciona.
Enquanto responde a inúmeros processos judiciais ainda em
andamento, Calvet parece ter concluído que a melhor defesa não é nos autos, mas
nos ataques e montagens feitas com inteligência artificial. Afinal, nada como
um blog para tentar virar o jogo da narrativa, atacar quem venceu nas urnas e
manter o nome circulando, mesmo fora do poder.
O curioso é que, no “Fala Rosário”, os problemas do passado
raramente aparecem. Já os erros dos outros ganham lupa, holofote e manchete. É
a velha máxima: quem não conseguiu convencer nas urnas, tenta convencer no
teclado.
Em Rosário, o povo observa. Alguns leem por curiosidade,
outros por diversão, e muitos já entenderam: quando o mandato termina, mas o
ego não aceita, nasce mais um blogueiro político. A diferença é que este
carrega no currículo não só opiniões, mas um histórico que a Justiça ainda faz
questão de acompanhar de perto.
Em breve iremos mostrar as provas de toda a rede administrada por Pinóquio e como ele mantem, aguardem...
