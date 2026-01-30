sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Rosário: “Sem votos, sem cargo e com muito tempo livre: ex-prefeito ataca como blogueiro!!!

 “Quando o poder acaba, nasce o blogueiro: o caso Calvet Filho”

Depois de perder as eleições e encerrar um mandato que ficou marcado, por polêmicas, denúncias e processos na Justiça, o ex-prefeito Calvet Filho, vulgo Pinóquio, parece ter encontrado uma nova vocação: blogueiro político em tempo integral.

Longe da caneta que assinava decretos, mas bem perto do celular, Calvet agora ocupa as horas vagas fazendo aquilo que sempre gostou: opinar sobre tudo, atacar adversários e tentar reescrever a própria história — desta vez por meio do blog “Fala Rosário” e "Rosário Sem Censura", curiosamente administrado, segundo comentários recorrentes na cidade, do próprio telefone do ex-degestor.

A cena chama atenção: o mesmo personagem que passou anos sendo alvo de críticas por uma gestão associada a escândalos, falcatruas e investigações, hoje posa de fiscal da moral, analista político e guardião da verdade rosariense. Um verdadeiro milagre da reinvenção política — daqueles que só a internet proporciona.

Enquanto responde a inúmeros processos judiciais ainda em andamento, Calvet parece ter concluído que a melhor defesa não é nos autos, mas nos ataques e montagens feitas com inteligência artificial. Afinal, nada como um blog para tentar virar o jogo da narrativa, atacar quem venceu nas urnas e manter o nome circulando, mesmo fora do poder.

O curioso é que, no “Fala Rosário”, os problemas do passado raramente aparecem. Já os erros dos outros ganham lupa, holofote e manchete. É a velha máxima: quem não conseguiu convencer nas urnas, tenta convencer no teclado.

Em Rosário, o povo observa. Alguns leem por curiosidade, outros por diversão, e muitos já entenderam: quando o mandato termina, mas o ego não aceita, nasce mais um blogueiro político. A diferença é que este carrega no currículo não só opiniões, mas um histórico que a Justiça ainda faz questão de acompanhar de perto.

Em breve iremos mostrar as provas de toda a rede administrada por Pinóquio e como ele mantem, aguardem...

