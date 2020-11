Bateu o desespero! Após sucesso do 1° Arrastão de Venancinho, grupo da Fernanda Gonçalo corre pra divulgar pesquisas fraudulentas

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que somente após o 1º Arrastão de Venancinho, ontem (07/11), as 23h:57min, a candidata Fernanda Gonçalo correu para registrar uma série de pesquisas de institutos fraudulentos, com o objetivo de divulgá-las para confundir o eleitor sobre a realidade eleitoral na cidade.

O desespero é tão grande, que em uma das pesquisas, o CNPJ do contratante é o mesmo CNPJ responsável pelo pagamento. Em outra, quem contrata é um blogueiro velho conhecido por disseminar fakenews a mando dos Gonçalos. A divulgação é a cargo de outro blogueiro da capital que recebeu muito dinheiro da prefeitura como pedreiro. Todos os institutos contratados pela candidata não merecem credibilidade e são acusados de fraldes e respondem na justiça por tentativas de manipular a verdade. Em Vargem Grande, o Juiz Paulo de Assis Ribeiro, da 50ª zona eleitoral determinou, a suspensão imediata da divulgação de resultado de pesquisa realizada pelo mesmo Instituto Econométrica por acusação de fraude, assim como o instituto Prever Consultoria que também teve varias pesquisas suspensas pela Justiça Eleitoral.